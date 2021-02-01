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01.02.2021 - 16:34 |

Seray Kaya'dan anlamlı hareket

4 Şubat 1991'de dünyaya gelen oyuncu Seray Kaya, doğum gününü Türk Kanser Derneği'ne bağışladı: Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek.

Seray Kaya'dan anlamlı hareket
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Seray Kaya, Instagram hesabından paylaştığı kareye, "4 Şubat doğum günüm, sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Var olun" mesajını yazdı.

Seray Kayadan anlamlı hareket

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Cadde Yazarları

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