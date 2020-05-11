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11.05.2020 - 16:22 |

Seray Sever'den 10 yaş küçük eşiyle poz

47 yaşındaki sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çekilmiş bir selfiesini paylaştı.

Seray Sever'den 10 yaş küçük eşiyle poz
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Şimdilerde Doya Doya Moda isimli programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, iki sene önce evlendiği Eray Sünbül ile yatakta çekilmiş bir pozunu paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük olan eşini yatakta kendisini kokladığı anda çektiği pozu Instagram hesabından paylaşan Sever, paylaşımını yorumlara kapattı. Sever paylaşımına “aşk” notunu düşmeyi de ihmal etmedi. 

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    Cadde Yazarları

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