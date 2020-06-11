Serdar Aziz siyahlar iÃ§inde

Liglerin baÅŸlayacak olmasÄ± ile birlikte yoÄŸun bir antrenman programÄ±na giren Serdar Aziz, antrenman sonrasÄ± yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ± ile birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸ turuna Ã§Ä±ktÄ±. ÃœnlÃ¼ futbolcu, kÄ±sa sÃ¼re kaldÄ±ÄŸÄ± AVM'de meydan katÄ±nda bulunan maÄŸazalarÄ± dolaÅŸtÄ±.

Serdar Aziz'in siyah giyim tarzÄ± ve maske kuralÄ±na uymasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â