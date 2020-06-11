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HaberlerMagazin Haberleri Serdar Aziz siyahlar içinde
11.06.2020 - 13:36 |

Serdar Aziz siyahlar içinde

FenerbahÃ§e futbolcusu Serdar Aziz, Ã¶nceki gÃ¼n Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Serdar Aziz siyahlar içinde
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Liglerin baÅŸlayacak olmasÄ± ile birlikte yoÄŸun bir antrenman programÄ±na giren Serdar Aziz, antrenman sonrasÄ± yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ± ile birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸ turuna Ã§Ä±ktÄ±. ÃœnlÃ¼ futbolcu, kÄ±sa sÃ¼re kaldÄ±ÄŸÄ± AVM'de meydan katÄ±nda bulunan maÄŸazalarÄ± dolaÅŸtÄ±.

Serdar Aziz'in siyah giyim tarzÄ± ve maske kuralÄ±na uymasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â

Serdar Aziz siyahlar iÃ§inde

Magazin Haberleri Bülteni (11 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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