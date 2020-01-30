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30.01.2020 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Chloe Loughnan isyan etti: Serdar'la anılmaya ihtiyacım yok!

Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç’la anılmanın kendisini rahatsız ettiğini ve ona ihtiyacı olmadığını söyledi

Chloe Loughnan isyan etti: Serdar'la anılmaya ihtiyacım yok!

Serdar Ortaç’la beş yıllık evliliği sona eren Chloe Loughnan, isyan etti. Eski eşi Ortaç’la adının sürekli anılmasının kendisini rahatsız ettiğini anlatan model, “Ondan ayrıldım, birlikteliğimiz bitti. Haberler ‘Serdar Ortaç’ın eski karısı’ diye çıkıyor. Ben Türkiye ve birçok ülkede çalışan bir modelim. Onunla anılmaya, bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok” dedi.

Ortaç’ın kendisine şarkı yazdığı hatırlatılan Loughnan, “Beni ilgilendirmiyor, istediği gibi yazabilir ve okuyabilir” diyerek, tepki gösterdi. Model, çalışma izninin sona erdiği iddialarına, “Sekiz yıldır buradayım. Eskiden problem vardı ama şimdi sıkıntı yok” açıklamasını yaptı. Model, estetikle ilgili ise, “27 yaşındayım, hiçbir yerimde estetik yok” şeklinde konuştu.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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