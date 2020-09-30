MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Serdar Ortaç: Bomba gibiyim
30.09.2020 - 13:58 |

Serdar Ortaç: Bomba gibiyim

Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür'le birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Ortaç, sağlık durumu ile ilgili sorulara, "Bomba gibiyim" yanıtını verdi.

Serdar Ortaç: Bomba gibiyim
ABONE OL

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışveriş turu atan Serdar Ortaç ile Seçil Gür, Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Her zamanki gibi spor giyinmeyi tercih eden şarkıcı, sağlık durumunu soran gazetecilere, "Abi bomba gibiyim. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Daha fazla soru almayan ve yürümeye devam eden Ortaç ve sevgilisi bir restorana geçerek baş başa akşam yemeği yedi.

Serdar Ortaç: Bomba gibiyim

Magazin Haberleri Bülteni (30 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırmızı Oda Binnur Kaya rolü | Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Binnur Kaya rolü | Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında?

Didem Devay kimdir, aslen nereli? MasterChef Didem kaç yaşında?

Didem Devay kimdir, aslen nereli? MasterChef Didem kaç yaşında?

Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi hangi gün yayınlanıyor, konusu nendir?

Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi hangi gün yayınlanıyor, konusu nendir?

Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 3.bölümde neler yaşandı?

Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 3.bölümde neler yaşandı?

Sıradaki Haber