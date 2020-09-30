Serdar Ortaç: Bomba gibiyim

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışveriş turu atan Serdar Ortaç ile Seçil Gür, Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Her zamanki gibi spor giyinmeyi tercih eden şarkıcı, sağlık durumunu soran gazetecilere, "Abi bomba gibiyim. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Daha fazla soru almayan ve yürümeye devam eden Ortaç ve sevgilisi bir restorana geçerek baş başa akşam yemeği yedi.