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23.12.2020 - 12:27 |

Serdar Ortaç el ele şarkı söyledi

'Beste fabrikatörü' lakaplı müzisyen Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Serdar Ortaç el ele şarkı söyledi
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Akşam saatlerinde el ele alışveriş turuna çıkan Serdar Ortaç-Seçil Gür çifti, bir mağazadan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi.

İlk önce gazetecileri fark etmeyen, sevgilisinin elini tutarak şarkı söyleyen Ortaç, kameraları gördükten sonra müziğe ara verdi.

"Aman abi siz eksik olmayın, iyi ki varsınız" dediği muhabirlerden müsade isteyen Serdar Ortaç ve sevgilisi, soru almadan alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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