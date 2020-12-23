Serdar Ortaç el ele şarkı söyledi

Akşam saatlerinde el ele alışveriş turuna çıkan Serdar Ortaç-Seçil Gür çifti, bir mağazadan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi.

İlk önce gazetecileri fark etmeyen, sevgilisinin elini tutarak şarkı söyleyen Ortaç, kameraları gördükten sonra müziğe ara verdi.

"Aman abi siz eksik olmayın, iyi ki varsınız" dediği muhabirlerden müsade isteyen Serdar Ortaç ve sevgilisi, soru almadan alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.