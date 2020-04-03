Serdar Ortaç ev eşyalarını takipçilerine dağıtıyor

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile geçtiğimiz aylarda boşanan Serdar Ortaç, evindeki eşyalarını çevresine ve sosyal medyadaki takipçilerine dağıtacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle stüdyosuna kapanan ve çoğu zaman vaktini sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla geçirerek moral depolamaya çalışan Ortaç, şu dönemde yanında çalışanları işten çıkarmadığını belirterek, "Yanımda çalışanları çıkaramam. Elemanlarımı hiç çıkarmadım 30 yıldır" dedi.

Şarkıcı ayrıca, kendisine direkt mesaj atan ihtiyaç sahiplerine, "Bana DM'den mesaj atan 10 kişiye evdeki eşyalarımı vereceğim" diye seslendi.