Serdar Ortaç: Güzel günlerim de çok oldu ama mahvettim

19 Ağustos'ta Bebek'te bir mekanda konser vereceğini söyleyen Serdar Ortaç, "Konser vermeyi planladığımız gün ilan etmemizle biletlerin tükenmesi bir oldu. Çok mutluyum. En güzel bir şekilde gerçekleşirse buradaki konserlerin devamı gelecek" dedi.

Verdiği bir röportajda, "En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum" açıklaması hatırlatılan şarkıcı, "Ne yapayım baba, neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da, benim yapım bu. 'Mutsuzum' diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim" şeklinde konuştu.

Aşka kalbini kapatmadığını belirten Ortaç, "Aşık olursam, seversem bırakmam" dedi.

Daha sonra bisikletine binen Ortaç, evinin yolunu tuttu.