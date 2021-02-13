Serdar Ortaç-Seçil Gür'den eczane alışverişi

Keyfi yerinde olduğu gözlemlenen Serdar Ortaç, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

"YOK BE ABİ!"

"Serdar Bey sevgililer günü alışverişi mi?" sorusuna gülümseyen 50 yaşındaki popçu, "Yok be abi, eczane alışverişi. Birkaç krem ve ilaç almamız gerekiyordu, onun için geldik. Hemen alacaklarımızı aldık, çıkıyoruz" karşılığını verdi.

Kısa sürede eksiklerini gideren Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, daha sonra AVM'den ayrıldı.