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13.02.2021 - 14:10 |

Serdar Ortaç-Seçil Gür'den eczane alışverişi

Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan şarkıcı Serdar Ortaç ile sevgilisi Seçil Gür, İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Serdar Ortaç-Seçil Gür'den eczane alışverişi
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Keyfi yerinde olduğu gözlemlenen Serdar Ortaç, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

"YOK BE ABİ!"
"Serdar Bey sevgililer günü alışverişi mi?" sorusuna gülümseyen 50 yaşındaki popçu, "Yok be abi, eczane alışverişi. Birkaç krem ve ilaç almamız gerekiyordu, onun için geldik. Hemen alacaklarımızı aldık, çıkıyoruz" karşılığını verdi.

Serdar Ortaç-Seçil Gürden eczane alışverişi

Kısa sürede eksiklerini gideren Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, daha sonra AVM'den ayrıldı.

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