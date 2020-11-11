Serdar Ortaç, Seçil Gür'ün koluna girerek yürüdü

Fotoğraflarını çeken gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Serdar Ortaç, "Nasılsınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Gayet iyiyim, inşallah daha iyi olacağım" şeklinde cevap verdi.

Sevgilisi Seçil Gür'ün koluna girerek yürüdüğü görülen şarkıcı, AVM'de uzun süre turladı. Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalarından vitrinlerini inceleyen çift, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.