Serdar Ortaç'tan karantinada 15 beste

Serdar Ortaç, sosyal medyadan özellikle sağlık çalışanlarına destek vermek için canlı yayınlar yaptığını vurguladı. Karantina günlerinin dışında bol bol bisiklete bindiğinin belirten 50 yaşındaki şarkıcı, 15 yeni besteye imza attığının müjdesini verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN ÜCRETSİZ KONSER

Ortaç, hastanelerde koronavirüse karşı mücadele veren temizlik işçisinden profesörüne, hemşiresinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlara destek için ücretsiz bir konser vereceğini ve gelirini sağlık çalışanlarına bağışlayacağını duyurdu.