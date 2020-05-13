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13.05.2020 - 12:22 |

Serdar Ortaç'tan karantinada 15 beste

Popçu Serdar Ortaç, Emel Aktan'ın hazırlayıp sunduğu 'Önce Sağlık' programına katıldı. Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı, karantina günlerinde evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı.

Serdar Ortaç'tan karantinada 15 beste
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Serdar Ortaç, sosyal medyadan özellikle sağlık çalışanlarına destek vermek için canlı yayınlar yaptığını vurguladı. Karantina günlerinin dışında bol bol bisiklete bindiğinin belirten 50 yaşındaki şarkıcı, 15 yeni besteye imza attığının müjdesini verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN ÜCRETSİZ KONSER
Ortaç, hastanelerde koronavirüse karşı mücadele veren temizlik işçisinden profesörüne, hemşiresinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlara destek için ücretsiz bir konser vereceğini ve gelirini sağlık çalışanlarına bağışlayacağını duyurdu.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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