Serdar Ortaç'tan Seçil Gür paylaşımı

Serdar Ortaç, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş” diyerek, 6 yıl boyunca İngilizce anlaştığı eski eşi Chloe Loughnan’a da bir anlamda laf attı.