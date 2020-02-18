18.02.2020 - 16:40 |
Serdar Ortaç'tan Seçil Gür paylaşımı
İrlandalı model Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki gün 50’nci yaşını kutlayan şarkıcı, yeni sevgilisi ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.
Serdar Ortaç, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş” diyerek, 6 yıl boyunca İngilizce anlaştığı eski eşi Chloe Loughnan’a da bir anlamda laf attı.