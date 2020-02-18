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18.02.2020 - 16:40 |

Serdar Ortaç'tan Seçil Gür paylaşımı

İrlandalı model Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki gün 50’nci yaşını kutlayan şarkıcı, yeni sevgilisi ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Serdar Ortaç'tan Seçil Gür paylaşımı

Serdar Ortaç, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş” diyerek, 6 yıl boyunca İngilizce anlaştığı eski eşi Chloe Loughnan’a da bir anlamda laf attı.

Serdar Ortaçtan Seçil Gür paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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