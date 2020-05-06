Serel Yereli çocukluk fotoğrafını paylaştı

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan ve karantinayı Londra'da geçiren Serel Yereli, albümlerini kurcaladı. Öğrencilik yıllarına ait pozları takipçileriyle paylaşan Yereli, nostalji yaşattı.

Örgülü saçlarıyla okulda öğretmenleriyle çekildiği kareleri sıralayan Serel Yereli, paylaşımına, "Beni sadece İzmir yargılayabilir, gerisi beni ilgilendirmez" notunu düştü.



