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06.05.2020 - 13:19 |

Serel Yereli çocukluk fotoğrafını paylaştı

Londra'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Serel Yereli çocukluk fotoğrafını paylaştı
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Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan ve karantinayı Londra'da geçiren Serel Yereli, albümlerini kurcaladı. Öğrencilik yıllarına ait pozları takipçileriyle paylaşan Yereli, nostalji yaşattı.

Örgülü saçlarıyla okulda öğretmenleriyle çekildiği kareleri sıralayan Serel Yereli, paylaşımına, "Beni sadece İzmir yargılayabilir, gerisi beni ilgilendirmez" notunu düştü.

Serel Yereli çocukluk fotoğrafını paylaştı


 

Aleyna Tilki'nin 'İlk eşek arkadaşım' paylaşımı20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı geldikten sonra uzun süredir evinden çıkamayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı eşek paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
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Cadde Yazarları

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