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08.01.2021 - 17:57 |

Seren Serengil evlilik tarihini açıkladı

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile evleneceğini duyurdu. Beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile yaz aylarında evleneceklerini belirtti.

Seren Serengil evlilik tarihini açıkladı
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Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi. Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, "Evet dedim" mesajıyla duyurdu.

Seren Serengil, "Yüzüğü de bugün gidip alacağız. Benim her şeyi beğenmeyeceğimi bildiği için beraber almak istedi ama benim için bunlar hiç önemli değil. O yüzüğü de hazır olduğum zaman takacağım. Yaz ayında evleneceğiz. Ben birinin sevgilisi değil eşi olmalıyım. Ben hasta olduğumda Mustafa her konuda yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

NİKAH ŞAHİDİ MEHMET ALİ ERBİL
Ünlü şarkıcı ayrıca, evlilik kararından sonra Mehmet Ali Erbil'in kendisini arayarak nikah şahidi olmak istediğini söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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