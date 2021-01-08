Seren Serengil evlilik tarihini açıkladı

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi. Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, "Evet dedim" mesajıyla duyurdu.

Seren Serengil, "Yüzüğü de bugün gidip alacağız. Benim her şeyi beğenmeyeceğimi bildiği için beraber almak istedi ama benim için bunlar hiç önemli değil. O yüzüğü de hazır olduğum zaman takacağım. Yaz ayında evleneceğiz. Ben birinin sevgilisi değil eşi olmalıyım. Ben hasta olduğumda Mustafa her konuda yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

NİKAH ŞAHİDİ MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şarkıcı ayrıca, evlilik kararından sonra Mehmet Ali Erbil'in kendisini arayarak nikah şahidi olmak istediğini söyledi.