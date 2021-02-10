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10.02.2021 - 13:08 |

Seren Serengil'e dev ayıcıklı evlenme teklifi

Son dönemde sağlık sorunları ve zayıf hali ile gündeme gelen 49 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, özel hayatında aradığı mutluluğu yakaladı.

Seren Serengil'e dev ayıcıklı evlenme teklifi
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Mustafa Tohma ile iki yıllık yakın arkadaşlıkları aşka dönüşen Seren Serengil'in, yüzünde gülücükler açmaya başladı. Sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zor günleri geride bıraktığı gözlenen Serengil ile Tohma evlilik kararı aldı.

Seren Serengile dev ayıcıklı evlenme teklifi

DEV AYICIK, 500 ADET GÜL, BALONLAR...
Geçtiğimiz gün Serengil’in evinin kapısına dayadığı 3,5 metre boyundaki dev ayıcık ile büyük aşkını ilan eden Tohma, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta ünlü şarkıcıya çarpıcı bir evlilik teklifinde bulundu.

Seren Serengile dev ayıcıklı evlenme teklifi

Mustafa Tohma'nın sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Serengil’in mutluluğu yüzüne yansıdı. Sevgilisinden aldığı evlilik teklifi karşısında Seren Serengil, çok mutlu olduğunu açıkladı.

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