YayÄ±n sonrasÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Seren Serengil, "Evime almam gereken birkaÃ§ Ã¼rÃ¼n vardÄ±, canlÄ± yayÄ±nÄ± bitirip onlarÄ± almaya geldim" dedi.

YakÄ±n zamanda iki yeni sÃ¼rprizi olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Serengil, yeni single Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in ÅŸu sÄ±ralar stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n son aÅŸamasÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Serengil, bir doktor arkadaÅŸÄ±yla birlikte iki yeni kozmetik Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±k Ã¶nleyici kremi yakÄ±n zamanda piyasaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.Â