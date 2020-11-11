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11.11.2020 - 14:27 |

Seren Serengil'in iki sürprizi var

ÅžarkÄ±cÄ± Seren Serengil, Ã¶nceki gÃ¼n kÃ¶pekleriyle birlikte geldiÄŸi Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Seren Serengil'in iki sürprizi var
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YayÄ±n sonrasÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Seren Serengil, "Evime almam gereken birkaÃ§ Ã¼rÃ¼n vardÄ±, canlÄ± yayÄ±nÄ± bitirip onlarÄ± almaya geldim" dedi.

YakÄ±n zamanda iki yeni sÃ¼rprizi olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Serengil, yeni single Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in ÅŸu sÄ±ralar stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n son aÅŸamasÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Serengil, bir doktor arkadaÅŸÄ±yla birlikte iki yeni kozmetik Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±k Ã¶nleyici kremi yakÄ±n zamanda piyasaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.Â

Seren Serengilin iki sÃ¼rprizi var

Åžener Åžen koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±Türk sinemasÄ±nÄ±n usta ismi Åžener Åžen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±n alÄ±ndÄ±.
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