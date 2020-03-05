Serenay Aktaş: Yeni sezona kadar bekleyeceğim

Akşam üzeri geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Serenay Aktaş, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi. Güzel oyuncu, "Şu sıralar herhangi bir proje teklifini kabul etmedim. Büyük ihtimal yeni sezona kadar bekleyeceğim. Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım. Vaktimi evimde dizi izleyerek geçiriyorum. En son Atiye’yi izledim, çok başarılı bir iş çıkarmışlar" dedi.