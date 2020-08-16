Serenay Sarıkaya denize çivileme atladı

Bir süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Marmaris’te tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün ise yapımcı Timur Savcı’nın lüks teknesine konuk oldu. Sarıkaya ve Yılmaz’ın bu ziyareti Kanal D’de ekrana gelen 'Magazin D Cumartesi' tarafından görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, bir ara Timur Savcı’nın oğluyla teknenin en üst kısmına çıkarak denize çivileme atladı.

Güzel oyuncu, denize atladıktan sonra ünlü komedyene “Haydi aşkım, sen de atla” diye seslendi. sevgilisini kırmadı. Sevgilisinin isteğini geri çevirmeyip denize giren Yılmaz, Sarıkaya ile birlikte yüzdü.

'MAVİ FAVORİ RENGİM'

Ünlü oyuncu atlayış yaptığı sırada deniz altında çekilen karelerini ise Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Sarıkaya'nın “Mavi favori rengim” notuyla paylaştığı deniz altı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.