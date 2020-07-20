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HaberlerMagazin Haberleri Serenay Sarıkaya'dan doğum günü paylaşımı: Yaşa, gül, sev
20.07.2020 - 07:37 |

Serenay Sarıkaya'dan doğum günü paylaşımı: Yaşa, gül, sev

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından 1 Temmuz'daki doğum günü kutlamasının fotoğraflarını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan doğum günü paylaşımı: Yaşa, gül, sev
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1 Temmuz'da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram'dan paylaştı.

Sarıkaya doğum günü fotoğraflarını "Yaşa, gül, sev" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Serenay Sarıkayadan doğum günü paylaşımı: Yaşa, gül, sev

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
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Cadde Yazarları

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