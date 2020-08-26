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26.08.2020 - 12:33 |

Serenay Sarıkaya'dan Hollywood yıldızlarına yakın takip

Giyim tarzıyla her daim dikkat çeken Serenay Sarıkaya, bu yaz Hollywood yıldızlarından ilham alıyor.

Serenay Sarıkaya'dan Hollywood yıldızlarına yakın takip
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Posta'nın haberine göre; bu yaz tarzını değiştiren Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının Amerika- Malibu sahillerinde başlattığı bir modayı yakından takip ediyor. Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın teknesinde bikini üstü gömleklerle objektiflere yansıdı.

Serenay Sarıkayadan Hollywood yıldızlarına yakın takip

Pareo yerine tercih edilen desenli, çiçekli gömlekleri ilk kullanan isim ise dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber’ın eşi, model Hailey Baldwin'di.

Serenay Sarıkayadan Hollywood yıldızlarına yakın takip

Hailey Baldwin'in üzerindekilerin fiyatı:

Gömlek: 4 bin 500 TL

Bikini: 7 bin 300 TL

Serenay Sarıkayadan Hollywood yıldızlarına yakın takip

Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin fiyatı:

Gömlek: 3 bin TL

Bikini: 1.700 TL

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya teknede görüntülendi

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya, boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren kolyeyi, sevgilisi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği iddia edildi.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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