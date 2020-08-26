Serenay Sarıkaya'dan Hollywood yıldızlarına yakın takip

Posta'nın haberine göre; bu yaz tarzını değiştiren Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının Amerika- Malibu sahillerinde başlattığı bir modayı yakından takip ediyor. Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın teknesinde bikini üstü gömleklerle objektiflere yansıdı.

Pareo yerine tercih edilen desenli, çiçekli gömlekleri ilk kullanan isim ise dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber’ın eşi, model Hailey Baldwin'di.



Hailey Baldwin'in üzerindekilerin fiyatı:

Gömlek: 4 bin 500 TL

Bikini: 7 bin 300 TL

Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin fiyatı:

Gömlek: 3 bin TL

Bikini: 1.700 TL

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya, boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren kolyeyi, sevgilisi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği iddia edildi.