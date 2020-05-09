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HaberlerMagazin Haberleri Serenay Sarıkaya'nın konuşması dikkat çekti
09.05.2020 - 17:00 |

Serenay Sarıkaya'nın konuşması dikkat çekti

Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Serenay Sarıkaya, Vogue Türkiye’nin Instagram canlı yayın konuğu oldu.

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“Acıların kadını” olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatan filmde Bergen’i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya, “Yapımcımızın kararını bekliyoruz. Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bana sorarsan sete çıkmaya hazırım. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Hazırlık süreci biraz daha sürebilir” dedi.

Güzel oyucunun katıldığı canlı yayında takılarak konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın konuşması dikkat çektiCorona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Serenay Sarıkaya, Vogue Türkiye’nin Instagram canlı yayın konuğu oldu.
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Cadde Yazarları

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