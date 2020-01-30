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30.01.2020 - 07:50 |

Serezli’nin heyecanı

Nevra Serezli’yi yıllar sonra sahneye döndüren Tiyatrokare’nin ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyunu, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Serezli’nin heyecanı

Nevra Serezli’yi yıllar sonra sahneye döndüren Tiyatrokare’nin ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyunu, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi. 700’e yakın seçkin davetli katıldığı eserin başrolü Serezli, kendisini izlemeye gelen oğulları için, “Bu akşam farklıydı. Çocuklarım seyrediyor diye çok heyecanlandım. İleride torunlarımla da oynamak istiyorum” dedi.

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