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24.10.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Seri katil istiyor

Her projede farklı bir rol oynamayı istediğini söyleyen Demet Özdemir, “Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur” dedi

Seri katil istiyor
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Demet Özdemir, Pantene’in yeni ürünü Pro-V Uzun ve Güçlü Serisi’ni tanıttı. Soho House Cecconi’s Restaurant’taki etkinlikte oyuncu, her projede farklı bir rol oynamayı istediğini vurguladı. Özdemir, “Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur. Türkan Şoray’ı da oynamayı çok isterim” diye konuştu.
Instagram’da 11 milyon takipçisi bulunan oyuncu, “Popülerliğimi kaybetmek gibi korkum yok. Ama insanların sevgisini kaybetmekten korkarım, bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bu yüzden anlaştığım projelerde ve yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Özel hayatında kimsenin olmadığını belirten Özdemir, “Bir sevgilim olursa mutlaka görürsünüz” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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