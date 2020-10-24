Seri katil istiyor

Demet Özdemir, Pantene’in yeni ürünü Pro-V Uzun ve Güçlü Serisi’ni tanıttı. Soho House Cecconi’s Restaurant’taki etkinlikte oyuncu, her projede farklı bir rol oynamayı istediğini vurguladı. Özdemir, “Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur. Türkan Şoray’ı da oynamayı çok isterim” diye konuştu.

Instagram’da 11 milyon takipçisi bulunan oyuncu, “Popülerliğimi kaybetmek gibi korkum yok. Ama insanların sevgisini kaybetmekten korkarım, bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bu yüzden anlaştığım projelerde ve yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Özel hayatında kimsenin olmadığını belirten Özdemir, “Bir sevgilim olursa mutlaka görürsünüz” dedi.