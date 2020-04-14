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HaberlerMagazin Haberleri Serkan Altunorak: Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam!
14.04.2020 - 12:27 |

Serkan Altunorak: Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam!

Oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa esprili bir not düştü. Corona virüs nedeniyle ağzını kapatan ve siyah bir de gözlük takan oyuncu, sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Serkan Altunorak: Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam!

 

Corona virüs tedbirleri kapsamında ev karantinası devam ederken, ihtiyaçları dolayısıyla dışarıya çıkmak zorunda kalanlar da dikkatli bir şekilde giyinmeye özen gösteriyor. İşte bu isimlerden biri olan Serkan Altunorak ise dışarı çıktığı anı takipçileriyle paylaştı.

Bankaya giden Altunorak, çektiği selfie üzerinden kovboy filmlerindeki banka soyguncularına göndermede bulunarak şunları yazdı:

“Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam”

Serkan Altunorak: Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam

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