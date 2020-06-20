Serkan Çayoğlu: Bu yıl tatil planı yok

Serkan Çayoğlu, “Bu yıl tatil planım yok, zaten pandemi döneminde hep evdeydim. Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık, demek ki insan her şeyi yapabiliyormuş. Kendimiz için bir taraftan da güzel oldu” dedi.

Karantina boyunca sevgilisi Özge Gürel ile dışarı çıkmadıklarını belirten Çayoğlu, “Özge’nin dizisi başladı, o yüzden pek görüşme fırsatımız olmuyor. Sadece evde görüşebiliyoruz” şeklinde konuştu. (Hürriyet)