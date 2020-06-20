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20.06.2020 - 16:01 |

Serkan Çayoğlu: Bu yıl tatil planı yok

Serkan Çayoğlu, önceki gün kuaföre girerken görüntülendi. Saç ve sakal tıraşı olan 33 yaşındaki oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı.

Serkan Çayoğlu: Bu yıl tatil planı yok
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Serkan Çayoğlu, “Bu yıl tatil planım yok, zaten pandemi döneminde hep evdeydim. Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık, demek ki insan her şeyi yapabiliyormuş. Kendimiz için bir taraftan da güzel oldu” dedi.

Karantina boyunca sevgilisi Özge Gürel ile dışarı çıkmadıklarını belirten Çayoğlu, “Özge’nin dizisi başladı, o yüzden pek görüşme fırsatımız olmuyor. Sadece evde görüşebiliyoruz” şeklinde konuştu. (Hürriyet)

Magazin Haberleri Bülteni (20 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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