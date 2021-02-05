MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Serkan Çayoğlu'dan Özge Gürel'e: Çok özledim
05.02.2021 - 17:59 |

Serkan Çayoğlu'dan Özge Gürel'e: Çok özledim

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan oyuncu Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı.

Serkan Çayoğlu'dan Özge Gürel'e: Çok özledim
ABONE OL

TRT 1'de ekranlara gelecek 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncu kadrosunda yer alan Serkan Çayoğlu, dizinin çekimleri için Kıbrıs'a gitti. 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Serkan Çayoğludan Özge Gürele: Çok özledim


"KULAĞINA FISILDIYORUM"
Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel'le pozuna, "İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim" notunu düştü.

Serkan Çayoğludan Özge Gürele: Çok özledim

MASKELİ ÖPÜCÜK
Bir dönem birlikte rol aldıkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinde aşkları başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde aşk pozlarına bir yenisini eklemişti. Çayoğlu, sevgilisinin kendisini öperken çekilen karesini paylaşmıştı. Oyuncu çiftin maskeli pozu takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna, "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.

 

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok!

Son dakika - Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok!

Son dakika - İngilizler'den Galatasaraylı Falcao'ya şok!

Son dakika - İngilizler'den Galatasaraylı Falcao'ya şok!

Son dakika haberleri - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi açıklaması

Son dakika haberleri - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi açıklaması

Uğur Kara: Sporda sakatlık riskini ortadan kaldırıyoruz

Uğur Kara: Sporda sakatlık riskini ortadan kaldırıyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet