Serkan Çayoğlu'dan Özge Gürel'e: Çok özledim

TRT 1'de ekranlara gelecek 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncu kadrosunda yer alan Serkan Çayoğlu, dizinin çekimleri için Kıbrıs'a gitti. 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.





"KULAĞINA FISILDIYORUM"

Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel'le pozuna, "İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim" notunu düştü.

MASKELİ ÖPÜCÜK

Bir dönem birlikte rol aldıkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinde aşkları başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde aşk pozlarına bir yenisini eklemişti. Çayoğlu, sevgilisinin kendisini öperken çekilen karesini paylaşmıştı. Oyuncu çiftin maskeli pozu takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna, "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.