Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik kutlama

Uzun yıllardır birlikte olan ve evlilik yolunda ilerleyen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, geçen yılın son aylarında ailelerini tanıştırmıştı. Aşklarıyla göz önünde olmak istemeyen çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mutlu beraberliklerini gözler önüne seriyor.

Son paylaşımında 33 yaşına basan Özge Gürel'in doğum gününü kutlayan Serkan Çayoğlu, sevgilisi ile çekilmiş bir selfieyi onun doğum gününü kutlamak için kullandı ve “Sen gül yeter ki… İyi ki doğdun” yazdı.