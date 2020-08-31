Serkan Çayoğlu'nun 'Yeni Hayat' heyecanı

'Yeni Hayat' dizisinin yayınlanmasına az kaldığını belirterek çok heyecanlı olduğunu dile getiren Serkan Çayoğlu, "Çekimler çok heyecanlı geçiyor. Sabırsızlıkla dizinin yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.

Yakışıklı oyuncu, daha sonra Vadi Moda Caddesi'nde bulunan lüks mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra valeden aracını alıp ayrıldı.