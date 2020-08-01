Serkan Kaya sahnede Orhan Gencebay'ı selamladı

Serkan Kaya, izleyicilerine “Yakın zamanda aşık olan var mı?" sorusunu yöneltirken, gelen olumlu yanıtlar üzerine "Yüreği aşka yananlara gelsin. Bayramınız mübarek olsun. Bayramın birinci gününü beraber bitireceğiz. Ne kadar damar şarkı varsa, ne kadar özlediğimiz şarkılar varsa söyleyeceğiz" dedi ve 'Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?' şarkısını seslendirdi.

Serkan Kaya'yı dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre ve Orhan Gencebay da vardı. Kaya, sahnesinden "Büyük üstat Orhan Gencebay'ın karşısında şarkı söylemek benim için büyük onur" diyerek, usta sanatçıyı selamladı.

2,5 saat süren sahne programı boyunca dillerde pelesenk olan eserlerini seslendiren Kaya, seyirciden gelen yoğun istek üzerine 'Tarifi Zor' şarkısını bir kez daha söyledi. Serkan Kaya programını kendi adı ile özdeşleşen 'Meselem' parçasıyla noktaladı.