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01.08.2020 - 17:14 |

Serkan Kaya sahnede Orhan Gencebay'ı selamladı

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Bodrum'da muhteşem bir performansa imza attı.

Serkan Kaya sahnede Orhan Gencebay'ı selamladı
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Serkan Kaya, izleyicilerine “Yakın zamanda aşık olan var mı?" sorusunu yöneltirken, gelen olumlu yanıtlar üzerine "Yüreği aşka yananlara gelsin. Bayramınız mübarek olsun. Bayramın birinci gününü beraber bitireceğiz. Ne kadar damar şarkı varsa, ne kadar özlediğimiz şarkılar varsa söyleyeceğiz" dedi ve 'Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?' şarkısını seslendirdi.

Serkan Kaya'yı dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre ve Orhan Gencebay da vardı. Kaya, sahnesinden "Büyük üstat Orhan Gencebay'ın karşısında şarkı söylemek benim için büyük onur" diyerek, usta sanatçıyı selamladı.

2,5 saat süren sahne programı boyunca dillerde pelesenk olan eserlerini seslendiren Kaya, seyirciden gelen yoğun istek üzerine 'Tarifi Zor' şarkısını bir kez daha söyledi. Serkan Kaya programını kendi adı ile özdeşleşen 'Meselem' parçasıyla noktaladı.

Serkan Kaya sahnede Orhan Gencebayı selamladı

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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Cadde Yazarları

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