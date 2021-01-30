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30.01.2021 - 16:49 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Serkay Tütüncü trafiÄŸe çözüm buldu

Oyuncu Serkay TÃ¼tÃ¼ncÃ¼, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda kullandÄ±ÄŸÄ± elektrikli scooterla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Serkay Tütüncü trafiÄŸe çözüm buldu
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TrafiÄŸe Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kurallara uyup kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± bekleyen Serkay TÃ¼tÃ¼ncÃ¼, yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n yanmasÄ±yla yoluna devam etti.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde trafik kazalarÄ±na karÄ±ÅŸan hafif ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, genÃ§ oyuncunun bu sÄ±rada kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak, yayalarÄ±n arasÄ±nda ilerlemesi ve kask kullanmamasÄ± dikkat Ã§ekti.Â

Serkay TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ trafiÄŸe Ã§Ã¶zÃ¼m buldu

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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