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18.01.2021 - 07:51 |

Sertab Erener yolda mahsur kaldı!

İstanbul'dan Bodrum'a kara yoluyla dönen Sertab Erener, Balıkesir'de yoğun kar yağışına yakalandı. Mahsur kalan şarkıcı, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sertab Erener yolda mahsur kaldı!
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Dijital konserlerinin ardından yeniden Bodrum’a geçen Sertab Erener, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kaldı. Şoförünün yaz lastiklerini değiştirmemesinden dolayı kış gününde yolculuğuna uygun olmayan bir lastikle devam eden şarkıcı, Balıkesir’de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Sertab Erener yolda mahsur kaldı

"POLİSLER SAĞ OLSUN"

Şarkıcı, sosyal medyadan yaşadığı durumu “Polisler sağ olsun, bizimle çok ilgilendiler. 161’den bir saat içinde çekici geldi. Soma’ya kadar çekicin üstünde gidiyoruz. Karın bittiği bölgeden yola devam edeceğiz umarım’’ sözleriyle anlattı. Sanatçı, saatler sonra Bodrum’a ulaştı.

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