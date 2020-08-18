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18.08.2020 - 07:00 |

‘Servetim çocuklarım’

Gülben Ergen, Almanya’da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi’nin kapağı oldu.

‘Servetim çocuklarım’
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Gülben Ergen, Almanya’da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi’nin kapağı oldu. Şarkıcı, “Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum ve bedenimin bir parçası. ‘Aman imajım şöyle görünür, böyle olur’ diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum” diye konuştu.

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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