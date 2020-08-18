Gülben Ergen, Almanya’da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi’nin kapağı oldu. Şarkıcı, “Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum ve bedenimin bir parçası. ‘Aman imajım şöyle görünür, böyle olur’ diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum” diye konuştu.