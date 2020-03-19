SETİ İLAÇLATTI

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle set çalışanlarının sağlık sorunu yaşamaması ve virüsün yayılmaması için bazı projeler iptal olurken, bazıları ise çalışmaya devam ediyor. ‘Seksenler’in yapımcısı Birol Güven, seti ilaçlaktıklarını söyledi. Güven, “Şu an iptal olması ya da olmaması yönünde bir paylaşımımız yok. Konuyu set çalışanları ve oyuncularla ortak karar alarak açıklayacağız. Durmaya ya da devam etmeye yönelik hazırlık yapıyoruz” diye konuştu. l SEÇKİN ŞENVARDARYaşanan koronavirüs salgını nedeniyle set çalışanlarının sağlık sorunu yaşamaması ve virüsün yayılmaması için bazı projeler iptal olurken, bazıları ise çalışmaya devam ediyor. ‘Seksenler’in yapımcısı Birol Güven, seti ilaçlaktıklarını söyledi. Güven, “Şu an iptal olması ya da olmaması yönünde bir paylaşımımız yok. Konuyu set çalışanları ve oyuncularla ortak karar alarak açıklayacağız. Durmaya ya da devam etmeye yönelik hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.