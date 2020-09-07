07.09.2020 - 07:00 |
‘Sevda Karası’ çıktı
Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası’nın, Azeri sanatçı Nahide Babashlı ile imza attıkları ‘Sevda Karası’ single’ı, dinleyiciyle buluştu.
DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan parçanın aranjesini Mustafa Ceceli üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Can Tekin oturdu.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.