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02.10.2020 - 07:00 |

Seven’den yeni çalışma

Futbol dünyasının ünlü ismi Ünal Karaman’ın sözlerini yazdığı, türkücü Ali Kemal Seven’in seslendirdiği ‘Bütünde Birlik’ isimli eser, kardeşlik mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Seven’den yeni çalışma
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Futbol dünyasının ünlü ismi Ünal Karaman’ın sözlerini yazdığı, türkücü Ali Kemal Seven’in seslendirdiği ‘Bütünde Birlik’ isimli eser, kardeşlik mesajlarıyla dikkat çekiyor. Seven, “Milletimizin geçirdiği zorlu süreçte moral olması için güzel bir çalışma yaptık” dedi. Müzik dünyasında ses getiren eser, Samsun ve Ankara’da kliplendi.

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