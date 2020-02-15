Beymen mağazasından çıktıktan sonra gazeteciler tarafından görüntülenen Hande Yener, Sevgililer Günü'nde ne yapacağını sorulması üzerine, "Buradan çıkıp akşam sevgililerimin yanına gideceğim" diyerek kahkaha attı.

Başarılı popçu, "Arkadaşlar akşam sahnem var, Sevgililer Günü'nde çalışıyorum ve hayranlarım benim en büyük sevgilim" dedi.

Spor kıyafetleri ve makyajsız görüntülenen Hande Yener, daha sonra vale noktasında kendisini bekleyen aracına binerek AVM'den ayrıldı.