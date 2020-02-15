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15.02.2020 - 17:24 |

'Sevgililerimin yanına gideceğim'

Türk popunun sevilen isimlerinden Hande Yener, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı.

'Sevgililerimin yanına gideceğim'

Beymen mağazasından çıktıktan sonra gazeteciler tarafından görüntülenen Hande Yener, Sevgililer Günü'nde ne yapacağını sorulması üzerine, "Buradan çıkıp akşam sevgililerimin yanına gideceğim" diyerek kahkaha attı.

Başarılı popçu, "Arkadaşlar akşam sahnem var, Sevgililer Günü'nde çalışıyorum ve hayranlarım benim en büyük sevgilim" dedi.

Spor kıyafetleri ve makyajsız görüntülenen Hande Yener, daha sonra vale noktasında kendisini bekleyen aracına binerek AVM'den ayrıldı.

15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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