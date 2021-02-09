09.02.2021 - 07:00 |
Sevimli dostlara yuva arıyor
Başak Dizer, Instagram’dan hayranlarına sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için seslendi.
Şile’deki yavru köpeklerin fotoğrafını yayınlayan tasarımcı, “Bu tatlı kardeşler daha fazla sokakta kalmasın. Onları hep beraber yuvalandıralım” diye yazdı.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.