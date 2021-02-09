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09.02.2021 - 07:00 |

Sevimli dostlara yuva arıyor

Başak Dizer, Instagram’dan hayranlarına sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için seslendi.

Sevimli dostlara yuva arıyor
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Şile’deki yavru köpeklerin fotoğrafını yayınlayan tasarımcı, “Bu tatlı kardeşler daha fazla sokakta kalmasın. Onları hep beraber yuvalandıralım” diye yazdı.

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    Cadde Yazarları

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