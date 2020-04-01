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01.04.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

'Sevimli dostları unutmayalım'

Hande Ataizi, virüs nedeniyle sokaklarda kimse olmayınca, aç kalan sokak hayvanları için mama alıp, sevimli dostları elleriyle besledi

'Sevimli dostları unutmayalım'

Hande Ataizi, koronavirüs nedeniyle caddeler boş kalınca, açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Nişantaşı’nda market alışverişine çıkan oyuncu, “Lütfen böyle zamanlarda onları unutmayıp, daha duyarlı olalım. Bu dönemde dışarıda kimse olmadığı için aç kalabilirler. Kendimiz için bir şeyler alırken, bir paket mama da onlar için alalım, imkanlar ölçüsünde...” dedi.
Aldığı mamalarla kedileri besleyen Ataizi, “Evde neler yapıyorsunuz?” sorusuna, “Leon ile oyun oynuyoruz. Kendimce virüsten korunmak için önlemlerimi alıyorum. Obsesif kompulsif (endişe bozukluğu) derecesinde takıntım yok ama doktorların tavsiyelerine uyuyorum. En az 20 saniye boyunca ellerimi yıkıyor ve ayakkabılarımı dairemin önüne bırakıyorum” yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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