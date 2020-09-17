Sevimli dostluk

Cem Davran, sahipsiz bir köpekle kurduğu dostluğu Instagram’dan paylaştı. Oyuncu, “Dibimden ayrılmıyor, sonunda arabaya da atladı. Kim bırakmış bu güzel ruhlu fıstığı ortalara? Bu saatten sonra gelen olursa vermem” diyerek, sevimli hayvanı sahipleneceğinin sinyalini verdi.