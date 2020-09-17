17.09.2020 - 07:00 |
Sevimli dostluk
Cem Davran, sahipsiz bir köpekle kurduğu dostluğu Instagram’dan paylaştı.
Cem Davran, sahipsiz bir köpekle kurduğu dostluğu Instagram’dan paylaştı. Oyuncu, “Dibimden ayrılmıyor, sonunda arabaya da atladı. Kim bırakmış bu güzel ruhlu fıstığı ortalara? Bu saatten sonra gelen olursa vermem” diyerek, sevimli hayvanı sahipleneceğinin sinyalini verdi.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.