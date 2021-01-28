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28.01.2021 - 07:00 |

Sevindiren haber

Sinan Özen’in 10 aylık kızı Neva, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından, sağlığına kavuştu.

Sevindiren haber
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Sinan Özen’in 10 aylık kızı Neva, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından, sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bağırsak yetmezliği nedeniyle yedi kez ameliyat olan minik Neva ile ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Özen ise, Rektör
Budak ve hekimlere teşekkür etti.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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