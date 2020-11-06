Şevval Şahin, Miami'ye kırgın gitti!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Miami’den bir fotoğraf paylaşıp, "Geri döndüğüm için çok mutluyum Miami" notunu yazdı.

Peki kraliçe oraya gitmekten dolayı neden bu kadar mutlu? Şevval, Türkiye’den ayrılmadan önce şöyle söylemiş:

"Çok üzüldüm, incindim. Kırgınım. Derdimi anlatamadığım için de yoruldum. Uzaklaşmak bana iyi gelecek."

Şevval Şahin, yarı Türkçe yarı İngilizce konuşması ve İstiklal Marşı’nı bilmiyor olması nedeniyle çok eleştirilmişti.