Şevval Şahin’den sevgilisine duygusal kutlama

Şevval Şahin, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı Yiğit Marcus Aral’ın yeni yaşı için, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sevgilisi ile havuzda çekilen fotoğrafını paylaşan Şahin, “Ruh eşimin en mutlu doğum günün Seni seviyorum başak ikizim. Birlikte güzel anılar yaratmaya devam edelim" mesajını yazdı.

Marcus Aral da sevgilisinin bu mesajına, “Seni seviyorum” cevabını verdi.

Survivor’dan tanınan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, karantina günlerini ABD'de geçirmişti. Çift, normalleşmenin ardından Türkiye’ye dönmüştü. Şimdilerde İstanbul'da olan ikili, Rumeli Hisarı'nda Boğaz manzaralı bir köşkte kalıyor.