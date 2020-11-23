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23.11.2020 - 09:42 |

Şevval Sam'ın anne yadigârı yenileniyor

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam’ın “anne yadigârı” dediği 1991 model BMW marka otomobili restore edilecek.

Şevval Sam'ın anne yadigârı yenileniyor
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Şevval Sam, daha önce trafikte kullanırken görüntülendiği 1991 model BMW 320İ klasik otomobilinin annesi Leman Sam’dan yadigâr olduğunu söylemiş, “Onun kendisine aldığı ilk araç, artık ben kullanıyorum” demişti.

Hürriyet'in haberine göre; Borusan Oto, aracı restore etmek için Şevval Sam’la görüştü ve ünlü sanatçıdan olumlu yanıt aldı. Firma, otomobili yenileyerek Sam’a geri verecek.

Şevval Samın anne yadigârı yenileniyor

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