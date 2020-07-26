Şevval Sam'ın spor şıklığı

Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezindeki bir restoranda balık yiyen Sam ve oğlu yaklaşık 1 saat sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Spor ve günlük kıyafetleri ile sade şıklığı yakalayan Şevval Sam'ın corona virüs tedbirleri gözlerden kaçmadı. Güler yüzlü tavrı ile muhabirlere kolay gelsin dileyen oyuncu ve oğlu vale noktasından araçlarını teslim aldı.