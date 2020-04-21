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21.04.2020 - 13:20 |

Şeyma Subaşı’dan İtalyan mutfağına övgüler

Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi. “Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var.” cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip.” şeklinde konuştu. “Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı'na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi. 

Şeyma Subaşı’dan İtalyan mutfağına övgülerInstagram fenomeni Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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Cadde Yazarları

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