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29.08.2020 - 12:25 |

Şeyma Subaşı'nın alışveriş stili

İtalyan Guido Senia ile ayrılığı nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Şeyma Subaşı'nın alışveriş stili
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Tek başına geldiği alışveriş turu için Beymen mağazasını tercih eden Şeyma Subaşı, alışveriş stili ile dikkatleri üzerine çekti.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan ancak soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Subaşı, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

Şeyma Subaşının alışveriş stili

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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