Şeyma Subaşı'nın alışveriş stili

Tek başına geldiği alışveriş turu için Beymen mağazasını tercih eden Şeyma Subaşı, alışveriş stili ile dikkatleri üzerine çekti.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan ancak soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Subaşı, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak özel aracıyla AVM'den ayrıldı.