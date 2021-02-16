'Sezen Aksu'dan onay almadan olmaz'

Yoğun kar yağışına yakalanan Aşkım Kapışmak, bu anı ölümsüzleştirmek adına hemen telefonuna sarılıp fotoğraf çekti. Koronavirüs pandemisi döneminde yeni kitabı için çalışmalar yapmanın yanı sıra bambaşka bir yönünü de bu süreçte keşfettiğini söyleyen Aşkım Kapışmak, sürpriz bir proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"SEZEN AKSU 'DURMA, DEVAM ET' DEDİ"

Pandemi süresi boyunca evde yeni şarkılar yazıp bunları seslendirdiğini belirten Aşkım Kapışmak, "Pandemide böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Baktım çok güzel şarkılar ortaya çıkıyor. Daha önce hayatımda hiç tanışma fırsatım olmamasına rağmen ortak tanıdıklar vasıtasıyla Sezen Aksu ile görüşme fırsatı yakaladım. Malum Sezen Aksu gibi bir isimden onay almadan olmaz. Yazdığım şarkıları ve söylediklerimi kendisine dinletip, ne yapmam gerektiğini sorduğumda üstad 'durma, devam et' dedi. Bu söz, hele ki bu sözün sahibi Sezen Aksu olunca çok başka ve anlamlı. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte kolları sıvadık, sözü ve bestesi bana ait olan güzel eğlenceli bir şarkı çıkarmaya karar verdik. Mart, nisan ayı gibi single çalışmamız çıkacak" ifadelerini kullandı.

Aşkım Kapışmak, "Yazdığım bazı şarkıları çok değerli starımız Ajda Pekkan da beğendi ve istedi. Onun için de şarkı çalışmaları yapıyorum. Bu süreç benim için çok verimli geçti. Pandemide gerçekten hiç bilmediğim ve hiç farkında olmadığım bir yönüm ortaya çıktı. Umarım çıktığım bu yeni yolda, yazdığım kitaplar kadar başarılı olabilirim" açıklamasında bulundu.