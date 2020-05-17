Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, 18 Aralık’ta doğum yapmış ve kızı Elisa’yı kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabından kızını neredeyse hiç paylaşmayan Erbil, dün yaptığı paylaşımla kural bozdu.

Kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sezin Erbil, “Minnoşumla ilk Instagram pozumuz” notunu düştü.