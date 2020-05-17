MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı
17.05.2020 - 16:29 |

Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı

Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil geçen yıl aralık ayında kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Erbil, 5 aylık olan kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı.

Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı
ABONE OL

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, 18 Aralık’ta doğum yapmış ve kızı Elisa’yı kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabından kızını neredeyse hiç paylaşmayan Erbil, dün yaptığı paylaşımla kural bozdu.

Kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sezin Erbil, “Minnoşumla ilk Instagram pozumuz” notunu düştü.

Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı

    17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pınar Altuğ takipçilerini uyardı

    Pınar Altuğ takipçilerini uyardı

    Çam tepkisi

    Çam tepkisi

    Aşk bitti mi?

    Aşk bitti mi?

    Ergenlik mektubu

    Ergenlik mektubu

    Sıradaki Haber