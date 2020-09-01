01.09.2020 - 07:00 |
Şezlong aşkı ortaya çıkardı!
Berrak Tüzünataç, senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’le şezlongda samimi şekilde yakalanınca aşkını ilan etti.
Berrak Tüzünataç, senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’le şezlongda samimi şekilde yakalanınca aşkını ilan etti. Oyuncu, Instagram’ın hikaye kısmında Yörenç’le çektirdiği fotoğrafı Türkçe’de ‘kesinlikle’ anlamına gelen “Absolutely” notuyla paylaştı. Çift, Marmaris’te kaldığı otelde tatilciler tarafından görüntülenmişti.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.