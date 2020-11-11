'Sezon başlayana kadar ailemle vakit geçireceğim'

Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM’de bir restoranda beraber yemek yiyen Furkan Korkmaz, daha sonra meydandaki açık alanda turlayıp AVM’de gezintiye çıktı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren basketbolcu, "Bir sonraki sezon aralık ayında başlayacak, o zamana kadar ülkemde ailemle birlikte vakit geçireceğim. Umarım yeni yılda her şey normale döner ve seyircileri tekrar aramızda görürüz. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum bu da beni ayrıca motive ediyor" dedi.